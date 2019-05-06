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06.05.2019 19:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Севастополя окажут необходимую помощь матери погибшего в Шереметьево на борту SSJ-100 курсанта Черноморского высшего военно-морского училища Романа Власова. Об этом сообщил заместитель губернатора Илья Пономарев.

Фото: instagram.com/mikkentosh
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту

- К сожалению, эта трагедия затронула и наш город: в числе погибших мичман Власов с супругой - это курсант Черноморского высшего военно-морского училища, который служил на Северном флоте, - сказал Пономарев. - Его мама живет и работает в Севастополе, и сегодня я поручил оказать семье всю необходимую помощь.

Известно, что Роман учился на четвертом курсе заочного отделения факультета судовождения и энергетики судов ЧВВМУ. На рейсе Москва-Мурманск он возвращался после проведенного в Севастополе отпуска в Североморск, где служил мичманом тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Вместе с 23-летним Романом на борту SSJ погибла и его 23-летняя жена Марина.

Мать Романа Власова работает преподавателем в Севастопольском медицинском колледже.

"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492

Сегодня в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьево жители Севастополя несут цветы и свечи к стеле Мурманска на аллее городов-героев. В траурной акции участвуют неравнодушные севастопольцы. Импровизированный мемориал памяти жертв авиакатастрофы в Шереметьево появился и в центре Симферополя, на площади Ленина, куда каждый день также несут цветы.

Накануне самолет "Аэрофлота" Москва-Мурманск загорелся при жесткой аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В Следственном комитете подтвердили гибель 41 человека, из находившихся на борту 78. Спасены 33 пассажира и четыре члена экипажа.

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