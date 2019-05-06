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06.05.2019 08:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Истории жизни бездомных в Тюмени расскажут уличные портреты

Текст: Ольга Ладина (Тюмень)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На улицах Тюмени появились портреты бездомных людей. Таким способом городской дом милосердия решил привлечь внимание к проблеме и помочь оставшимся без крова найти дом и вернуться в семью.

Акция называется - "Портреты говорят". Истории реальных людей, которые сейчас проживают в городской "Богадельне" и здесь же проходят лечение, размещены на остановках и пешеходных зонах. Все портреты написаны художницей-волонтером Анастасией Чигридовой, которая уже около года навещает постояльцев дома милосердия и помогает богадельне по хозяйству.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Все сотворенные Настей портреты не просто говорят, а "кричат" о страшных человеческих судьбах. Один из ее героев, будучи девятилетним мальчишкой, оказался в блокадном Ленинграде, пережив в те страшные дни смерть родителей и почти всех родственников. Другой - горел в доме, прошел через клиническую смерть. Многие пережили семейную трагедию, потеряли здоровье. При этом некоторые уже лишились здравой памяти.

Художница признается, что часто слышит от окружающих ее людей реплики вроде того, что "эти люди сами виноваты в такой жизни, и помогать им никто не обязан", но это ее не останавливает. Ведь это, говорит волонтер, живые души. И нужно быть выше стереотипов. Следует как можно чаще говорить о проблеме бездомности.

Задумку авторов проекта поддержали и меценаты, предоставившие рекламные конструкции. Они надеются, что подобная акция не только поможет привлечь внимание к проблеме, но и оказать реальную помощь нуждающимся. Ведь беседы о бездомности в таком ключе в городе прежде не велись.

Справка "РГ"

Тюменский дом милосердия "Богадельня" уже на протяжении 12 лет помогает бездомным людям. За год в стационаре центра помощь получают около 50 пациентов с тяжелыми заболеваниями. А организованная "Богадельней" столовая раздает за год в двух точках города порядка 19 тысяч горячих обедов. Все это делается на средства неравнодушных людей, которые помогают дому милосердия.

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