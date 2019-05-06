По Верхней Пышме проехали "Зверобой", "Студебеккер" и Т-34

Репетиция торжественного шествия техники времен Великой Отечественной войны перед парадом Победы прошла в Верхней Пышме Свердловской области.

На центральный городской проспект вышло более 20 боевых машин из Музея военной техники УГМК.

Собравшимся посмотреть военную технику посчастливилось увидеть сразу семь видов танков, среди которых легендарный Т-34, Т-28, оборонявший Ленинград, и другие. По улицам прошли бронеавтомобили, транспортные тракторы с пушками и водоплавающие машины-амфибии.

Недавно в музее появилась уникальная самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 и американский грузовик "Студебеккер", поставлявшийся в СССР по договору Ленд-Лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпово гоогня БМ-13 "Катюша". Все они торжественно прошествовали по главному проспекту.

ИСУ-122 очень похожа на своего предшественника СУ-152, более известного как "Зверобой", который тоже примет участие в параде. Свое прозвище он получил благодаря тому, что эффективно боролся с "Тиграми" и "Пантерами". Также установка проявила себя как очень надежная машина, орудие которой обладало отличной баллистикой.

Раритетные военные машины на ход поставили работники участка ремонта и реставрации военной техники предприятия "Уралэлектромедь". Над образцами, которые примут участие в шествии 9 мая, мастера работали почти полгода.

Одним из самых запоминающихся участников репетиции стала овчарка Рей. Пес вместе с хозяином, как в фильме "Четыре танкиста и собака", гордо проехались на башне танка Т-34-85.

Кроме того, по улицам города прошли более тысячивоеннослужащих Центрального военного округа и Росгвардии, а также воспитанники Суворовского училища и юнармейцы.