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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По Верхней Пышме проехали "Зверобой", "Студебеккер" и Т-34

Текст: Елена Мационг (Свердловская область)
Репетиция торжественного шествия техники времен Великой Отечественной войны перед парадом Победы прошла в Верхней Пышме Свердловской области.

На центральный городской проспект вышло более 20 боевых машин из Музея военной техники УГМК.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Собравшимся посмотреть военную технику посчастливилось увидеть сразу семь видов танков, среди которых легендарный Т-34, Т-28, оборонявший Ленинград, и другие. По улицам прошли бронеавтомобили, транспортные тракторы с пушками и водоплавающие машины-амфибии.

Недавно в музее появилась уникальная самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 и американский грузовик "Студебеккер", поставлявшийся в СССР по договору Ленд-Лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпово гоогня БМ-13 "Катюша". Все они торжественно прошествовали по главному проспекту. 

ИСУ-122 очень похожа на своего предшественника СУ-152, более известного как "Зверобой", который тоже примет участие в параде. Свое прозвище он получил благодаря тому, что эффективно боролся с "Тиграми" и "Пантерами". Также установка проявила себя как очень надежная машина, орудие которой обладало отличной баллистикой.

Фото: Пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника
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Раритетные военные машины на ход поставили работники участка ремонта и реставрации военной техники предприятия  "Уралэлектромедь". Над образцами, которые примут участие в шествии 9 мая, мастера работали почти полгода.

Одним из самых запоминающихся участников репетиции стала овчарка Рей. Пес вместе с хозяином, как в фильме "Четыре танкиста и собака", гордо проехались на башне танка Т-34-85.

Кроме того, по улицам города прошли более тысячивоеннослужащих Центрального военного округа и Росгвардии, а также воспитанники Суворовского училища и юнармейцы.

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