По Верхней Пышме проехали "Зверобой", "Студебеккер" и Т-34

На центральный городской проспект вышло более 20 боевых машин из Музея военной техники УГМК.
Собравшимся посмотреть военную технику посчастливилось увидеть сразу семь видов танков, среди которых легендарный Т-34, Т-28, оборонявший Ленинград, и другие. По улицам прошли бронеавтомобили, транспортные тракторы с пушками и водоплавающие машины-амфибии.
Недавно в музее появилась уникальная самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 и американский грузовик "Студебеккер", поставлявшийся в СССР по договору Ленд-Лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпово гоогня БМ-13 "Катюша". Все они торжественно прошествовали по главному проспекту.
ИСУ-122 очень похожа на своего предшественника СУ-152, более известного как "Зверобой", который тоже примет участие в параде. Свое прозвище он получил благодаря тому, что эффективно боролся с "Тиграми" и "Пантерами". Также установка проявила себя как очень надежная машина, орудие которой обладало отличной баллистикой.
Раритетные военные машины на ход поставили работники участка ремонта и реставрации военной техники предприятия "Уралэлектромедь". Над образцами, которые примут участие в шествии 9 мая, мастера работали почти полгода.
Одним из самых запоминающихся участников репетиции стала овчарка Рей. Пес вместе с хозяином, как в фильме "Четыре танкиста и собака", гордо проехались на башне танка Т-34-85.
Кроме того, по улицам города прошли более тысячивоеннослужащих Центрального военного округа и Росгвардии, а также воспитанники Суворовского училища и юнармейцы.