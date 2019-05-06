В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве

Житель Южного Урала, которых проходит подозреваемым по делу о массовой резне в Нязепетровске, арестован по решению суда на два месяца. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, утром в минувшую субботу в одном из частных домов были найдены тела двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика, все - со множественными ножевыми ранениями. На месте трагедии нашли живого младенца: преступник не тронул его, скорее всего потому, что малыш не мог его опознать.

В небольшой городок в 225 километрах от Челябинска срочно направили оперативную группу, в которую вошли следователи и криминалисты, эксперты Главного управления криминалистики СК РФ из Екатеринбурга, сотрудники Росгвардии и полиции.

Подозреваемого вычислили и задержали в кратчайшие сроки.

"Был проделан большой объем работы: проведен осмотр места происшествия, назначены судмедэкспертизы, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Допрошено три десятка свидетелей", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

По ходатайству СК суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве двух и более лиц продолжается.