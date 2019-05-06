Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели

В Сургуте задержали 37-летнего местного жителя, который накануне напился и попытался сжечь в Вечном огне растущие рядом с мемориалом елки.

"Мужчина грубо нарушал общественный порядок и нравственные нормы, обычаи и традиции. Он умышленно повредил стволы растущих на территории мемориала елей, которые потом сжег в Вечном огне", - рассказали в пресс-службе управления МВД Сургута.

Фигурант раньше уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, был оштрафован за распитие алкоголя в общественном месте. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Максимальное наказание по этой статье - пять лет тюрьмы.

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.

"В эти дни полицейские в усиленном режиме патрулируют улицы города. Однако количество экипажей ограничено, и держать под контролем всю территорию весьма сложно. Хотелось бы попросить сургутян помочь им. Если вы увидели что-то подобное - не проходите мимо, наберите 112", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр города Вадим Шувалов.