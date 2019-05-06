Одной из сенсаций прошедшей в Стамбуле военно-технической выставки IDEF-2019 стало известие о том, что наша страна не будет против, если Турция изъявит желание участвовать в совместной разработке зенитно-ракетной системы С-500.

Это самая мощная в мире система, ракеты которой, как заявляется, смогут сбивать цели, летящие в ближнем космосе. Фактически это система и противовоздушной, и противоракетной обороны. Она имеет имя "Прометей". С-500 спроектировали специалисты концерна "Алмаз-Антей", сейчас идет подготовка к запуску "пятисотки" в серию. То есть система уже разработана. А Турции, скорее всего, предложат адаптировать "Прометей" именно к этой стране. Выгода для Анкары очевидна, теперь слово за ней.

Обсуждается вариант создания многоцелевой ядерной субмарины Chakra III для Военно-морских сил Индии на базе нашей подводной лодки проекта 971

Наша страна давно предлагает зарубежным партнерам не только покупать российскую военную технику, но и участвовать в совместных работах по созданию ее новейших образцов. Причем в своих предложениях мы гораздо демократичнее самой "демократичной" страны в мире.

К примеру, США еще в 2000 году выиграли конкурс на поставку в Турцию боевых вертолетов Bell Helicopter AH-1Z King Cobra. По условиям конкурса значительная часть геликоптеров должна была выпускаться турецкими авиастроительными предприятиями. Однако американцы, участвуя в конкурсе и зная об этом, после своей победы не захотели передавать туркам ряд технологий, что делало невозможным выпуск вертолета в Турции. Компания Bell Helicopter из конкурса вылетела.

А вот Россия, если что-то обещает, то обязательно выполняет. Самый яркий пример - это российско-индийский проект "БраМос". Зарождался он в 1990-е. В его основу легла наша противокорабельная крылатая ракета "Яхонт" - лучшая на то время и совершенно секретная. Мы передали партнерам новейшие конструкторские технологии, но и индийцы вложили в проект не только деньги, но и свой интеллект. В результате получилась одна из самых мощных в мире крылатых ракет, причем универсальная - она может пускаться с земли, воздуха, воды, даже из-под воды и поражать все наземные и морские цели.

Начались работы по созданию гиперзвукового "БраМоса". Кстати, название ракете дано в честь индийской и российской рек - Брахмапутры и Москвы-реки.

Многофункциональный тяжелый истребитель Су-30МКИ тоже можно считать совместным проектом. Создавался он на базе еще советского Су-27, но с учетом пожеланий индийской стороны, особенно по радиоэлектронному борту самолета. Получилась совершенно новая машина, которую действительно можно назвать российско-индийской. Сейчас обсуждается вариант создания многоцелевой ядерной субмарины Chakra III на базе нашего проекта 971. Особенность в том, что индийская сторона будет активно участвовать в переоборудовании и глубокой модернизации лодки, которую выведут из состава ВМФ России и передадут ВМС Индии.

Наша страна готова реализовывать высокотехнологичные совместные проекты не только в военной сфере. Очень активно создается российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR 929.

Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С - China, R - Russia. CR - это первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия China - Russia Commercial Aircraft International Corporation - оператора программы перспективного самолета.

Если проект будет реализован, он станет настоящим прорывом в мировой кооперации самых высокотехнологичных отраслей конструкторских школ и промышленности. На предстоящем авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в августе в подмосковном Жуковском, полноразмерный макет CR 929 станет настоящей звездой. Для него там обещают построить отдельный ангар.

Мы готовы делиться конструкторскими и технологическими секретами со всеми, кто видит в России не врага, а надежного делового партнера.