Новости

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов 21:05
Опубликовано видео подъема обломков обгоревшего Superjet-100 в Шереметьево 21:03
СМИ: США отзывают посла с Украины 20:57
РЖД сообщила о возможности строительства в Турции широкой колеи 20:56
Названы самые популярные праворульные машины в России 20:56
С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях 20:17
Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево 20:11
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево 20:02
Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути 19:55
В центре Москвы в аварии пострадали три сотрудника полиции 19:54
Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта 19:39
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек 19:37
Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 18:35
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 18:35
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492 18:31
В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии 18:31
В Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой 18:28
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 18:15
Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Российский парапланерист разбился в Турции 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 19:52
Рубрика: В мире

Особые секреты на двоих

Россия готова к совместным с другими странами разработкам новейших систем вооружения
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Одной из сенсаций прошедшей в Стамбуле военно-технической выставки IDEF-2019 стало известие о том, что наша страна не будет против, если Турция изъявит желание участвовать в совместной разработке зенитно-ракетной системы С-500.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это самая мощная в мире система, ракеты которой, как заявляется, смогут сбивать цели, летящие в ближнем космосе. Фактически это система и противовоздушной, и противоракетной обороны. Она имеет имя "Прометей". С-500 спроектировали специалисты концерна "Алмаз-Антей", сейчас идет подготовка к запуску "пятисотки" в серию. То есть система уже разработана. А Турции, скорее всего, предложат адаптировать "Прометей" именно к этой стране. Выгода для Анкары очевидна, теперь слово за ней.

Обсуждается вариант создания многоцелевой ядерной субмарины Chakra III для Военно-морских сил Индии на базе нашей подводной лодки проекта 971

Наша страна давно предлагает зарубежным партнерам не только покупать российскую военную технику, но и участвовать в совместных работах по созданию ее новейших образцов. Причем в своих предложениях мы гораздо демократичнее самой "демократичной" страны в мире.

Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости
Разработка зенитной ракетной системы С-500 близится к завершению

К примеру, США еще в 2000 году выиграли конкурс на поставку в Турцию боевых вертолетов Bell Helicopter AH-1Z King Cobra. По условиям конкурса значительная часть геликоптеров должна была выпускаться турецкими авиастроительными предприятиями. Однако американцы, участвуя в конкурсе и зная об этом, после своей победы не захотели передавать туркам ряд технологий, что делало невозможным выпуск вертолета в Турции. Компания Bell Helicopter из конкурса вылетела.

А вот Россия, если что-то обещает, то обязательно выполняет. Самый яркий пример - это российско-индийский проект "БраМос". Зарождался он в 1990-е. В его основу легла наша противокорабельная крылатая ракета "Яхонт" - лучшая на то время и совершенно секретная. Мы передали партнерам новейшие конструкторские технологии, но и индийцы вложили в проект не только деньги, но и свой интеллект. В результате получилась одна из самых мощных в мире крылатых ракет, причем универсальная - она может пускаться с земли, воздуха, воды, даже из-под воды и поражать все наземные и морские цели.

Начались работы по созданию гиперзвукового "БраМоса". Кстати, название ракете дано в честь индийской и российской рек - Брахмапутры и Москвы-реки.

Многофункциональный тяжелый истребитель Су-30МКИ тоже можно считать совместным проектом. Создавался он на базе еще советского Су-27, но с учетом пожеланий индийской стороны, особенно по радиоэлектронному борту самолета. Получилась совершенно новая машина, которую действительно можно назвать российско-индийской. Сейчас обсуждается вариант создания многоцелевой ядерной субмарины Chakra III на базе нашего проекта 971. Особенность в том, что индийская сторона будет активно участвовать в переоборудовании и глубокой модернизации лодки, которую выведут из состава ВМФ России и передадут ВМС Индии.

Наша страна готова реализовывать высокотехнологичные совместные проекты не только в военной сфере. Очень активно создается российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR 929.

Система ПВО С-500 поступит на вооружение армии в 2020 году

Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С - China, R - Russia. CR - это первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия China - Russia Commercial Aircraft International Corporation - оператора программы перспективного самолета.

Если проект будет реализован, он станет настоящим прорывом в мировой кооперации самых высокотехнологичных отраслей конструкторских школ и промышленности. На предстоящем авиасалоне МАКС-2019, который пройдет в августе в подмосковном Жуковском, полноразмерный макет CR 929 станет настоящей звездой. Для него там обещают построить отдельный ангар.

Мы готовы делиться конструкторскими и технологическими секретами со всеми, кто видит в России не врага, а надежного делового партнера.

В мире Ближний Восток Турция Власть Безопасность Армия Реформа армии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года