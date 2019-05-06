Российская РСЗО "Торнадо" получит боеприпасы нового типа

В России уже разрабатываются новые боеприпасы, предназначенные для реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора входящего в Ростех "Техмаша" Владимира Лепина, новые боевые части повысят эффективность использования РСЗО.

Собеседник агентства отметил, что эти снаряды позволят не только увеличить дальность и точность стрельбы. Они также "расширят круг задач, которые решают боеприпасы данной системы".

О чем именно идет речь, пока не поясняется, но стало известно, что это будет сделано именно благодаря созданию снарядов с новыми типами боевых частей.

Также Владимир Лепин заявил, что у РСЗО нового поколения "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" имеются хорошие экспортные перспективы, и работа в этом направлении уже ведется.