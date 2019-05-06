Российский парапланерист разбился в Турции

Гражданин России погиб в Турции при попытке совершить прыжок с парапланом. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"Подтверждаем гибель в понедельник гражданина РФ Андрея Куринина 1975 года рождения, который прибыл в Турцию по линии туроператора "Пегас Туристик", - приводит РИА Новости заявление представителя дипмиссии.

В генконсульстве добавили, что Куринин самостоятельно и без инструктора совершал прыжок с парапланом с горы. Однако во время этой попытки произошла некая нештатная ситуация, и россиянин упал в море.

"Тело доставлено в морг", - сообщили в генконсульстве. Погибшего уже опознала его супруга.

Дипломаты занимаются оформлением необходимых для репатриации тела документов.

По информации местных СМИ, ЧП произошло на горе Бабадаг в районе Фетхие.