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6 мая 2019 г. 20:17
Общество

С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях

Александр Печерский с дочерью Элеонорой на довоенном фото. Фото: из семейного архива
Александр Печерский с дочерью Элеонорой на довоенном фото. Фото: из семейного архива
О легендарном организаторе побега из "Собибора" рассказывает его внучка

В колонне памяти будут портреты участников сопротивления - Александра Печерского, организатора и руководителя восстания в лагере смерти Собибор; военнопленного летчика Михаила Девятаева, вместе с товарищами захватившего немецкий самолет и перелетевшего через линию фронта; генерала Дмитрия Карбышева, отказавшегося сотрудничать с нацистами и зверски замученного в концлагере Маутхаузен; Мусы Джалиля - главы подпольного комитета в легионе Вермахта "Идель-Урал".

Всего в колонне героев пятьдесят советских военнопленных, участвовавших в движении сопротивления в немецких концлагерях, сообщили в Фонде Александра Печерского.

Так же "Родине" стало известно, что сейчас идет работа над созданием документального фильма и сайтов, посвященных движению сопротивления в нацистских концлагерях вообще и лагере Собибор, в частности.

Точный макет лагеря Собибор, сделанный Александром Печерским после войны. / из семейного архива

Темы дня:
#Великая Отечественная война
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