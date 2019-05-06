С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях

Александр Печерский с дочерью Элеонорой на довоенном фото. Фото: из семейного архива

В колонне памяти будут портреты участников сопротивления - Александра Печерского, организатора и руководителя восстания в лагере смерти Собибор; военнопленного летчика Михаила Девятаева, вместе с товарищами захватившего немецкий самолет и перелетевшего через линию фронта; генерала Дмитрия Карбышева, отказавшегося сотрудничать с нацистами и зверски замученного в концлагере Маутхаузен; Мусы Джалиля - главы подпольного комитета в легионе Вермахта "Идель-Урал".

Всего в колонне героев пятьдесят советских военнопленных, участвовавших в движении сопротивления в немецких концлагерях, сообщили в Фонде Александра Печерского.

Так же "Родине" стало известно, что сейчас идет работа над созданием документального фильма и сайтов, посвященных движению сопротивления в нацистских концлагерях вообще и лагере Собибор, в частности.