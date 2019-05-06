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06.05.2019 / 17:19
Коллекция

С большим сердцем: пополнение в коллекции Happy Hearts Chopard

Фото: Chopard
Фото: Chopard

Культовая коллекция Happy Hearts ювелирно-часового бренда Chopard пополнилась новыми изделиями: подвесками, которые станут идеальным дополнением к любому вечернему платью, и серьгами из 18-каратного белого и розового золота.

Серьги представляют собой два соединенных друг с другом сердца, в одном из которых - зафиксированном на мочке уха, кружится подвижный бриллиант, а второе, более крупное, украшено малахитом, бриллиантами, ониксом, гематитом или перламутром.  Золотой стержень, соединяющий два сердца, скрыт за мочкой уха, благодаря чему создается ощущение, что нижнее буквально парит в воздухе. При желании серьги можно разделить на две части и носить только верхнюю - как пусеты.

Подвески, представленные в двух размерах, демонстрируют целые букеты из сердец, одно из которых также содержит подвижный бриллиант, заключенный между двумя подвижными сапфировыми стеклами. Таким образом, и в серьгах, и в подвесках заключено сразу два культовых для бренда символа: сердце и плавающий "счастливый бриллиант" - изобретение Chopard, датированное 1976-м годом.

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