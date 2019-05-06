Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Командир авиалайнера, потерпевшего крушение в аэропорту "Шереметьево", и еще двое членов экипажа находятся в НИИ Склифосовского, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Состояние командира корабля, второго пилота и бортпроводницы средней тяжести", - уточнила Скворцова, цитату которой приводят "РИА Новости".

Министр добавила, что помимо отравления продуктами горения врачи зафиксировали у пострадавших членов экипажа серьезную шоковую реакцию.

Трагедия произошла 5 мая в Шереметьево. Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва-Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности на борту.