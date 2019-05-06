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06.05.2019 15:10
Рубрика: Спорт

Трое хоккеистов покинули расположение сборной России

Текст: Данила Жиляев

Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Из состава сборной выведены Илья Любушкин, Илья Михеев и Александр Кадейкин. Национальная команда поблагодарила их за проделанную работу.

Фото: Reuters
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"Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - сказано в сообщении.

Победная игра Евротура против чехов показала, что главной ударной силой сборной России будет десант игроков из НХЛ, завершивших борьбу за Кубок Стэнли. А это и трио из "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и лидеры "Тампы" Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, и Евгений Малкин из "Питтсбурга", и другие игроки, выступающие за океаном не на последних ролях.

Фото: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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Не исключено, что в скором времени сборную вновь ждет пополнение из НХЛ. "Сент-Луис" Владимира Тарасенко и "Даллас" Александра Радулова довели противостояние в четвертьфинале Кубка Стэнли до седьмого матча, который состоится через два дня. И, вероятно, кто-то из российских игроков этих команд также будет вызван в сборную.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Наша команда, попавшая в группу В, будет выступать в Братиславе. Соперниками россиян на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Австрия и Италия.

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