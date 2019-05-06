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06.05.2019,  
15:43
Текст:  Антон Валагин

У побережья США обнаружен древний бомбардировщик

Фото: Valder137/ Wikimedia.org Фото: Valder137/ Wikimedia.org
Фото: Valder137/ Wikimedia.org

Инженерный корпус армии США готовится к подъему из Атлантического океана самолета, чьи фрагменты найдены в ходе зачистки от старых боеприпасов острова Чаппаквиддик в 130 километрах от Бостона. Во время Второй Мировой войны остров использовался в качестве авиационного полигона.

Фото: The United Kingdom Government/ Wikimedia.org
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С 2016 года саперы извлекли из песчаного островного грунта и окружающих Чаппаквиддик отмелей более 20 тысяч учебных бомб, сброшенных в 1944-1946 годах. В конце Второй Мировой войны остров изображал японские острова на учениях палубной авиации. Инженерам оставалось достать всего 24 бомбы, когда во время очередной экспедиции они нашли на морском дне четырехлопастный пропеллер и пулемет Browning 30-го калибра.

- Немногие рыбаки носят его с собой, - прокомментировал находку Крис Кеннеди, смотритель виноградников Чаппаквиддика. Его слова приводит  The Vineyard Gazette.

Свои находки военные отправили в военно-морской музей Кронсетта и специалисты пришли к выводу, что фрагменты принадлежат палубному бомбардировщику Curtiss SB2C Helldiver, применявшемуся в годы Второй Мировой войны. Самолет этот получил печальную известность из-за плохой управляемости ранних его версий - особенно при выходе из пике. Дурная слава полностью соответствует официальному имени бомбардировщика - "Адский ныряльщик".

В архивах отыскалась запись о крушении Curtiss SB2C в феврале 1946 года. Самолет взлетел с авиабазы Квонсет-Энсин и врезался в воду во время пикирования. Пилот Сесил М. Ричардс и радист Уильям Роберт Гаррет погибли. Им было по 20 лет. Надгробия Ричардсу и Гаррету установлены в Иллинойсе и Калифорнии, но есть ли под ними тела - неизвестно. Неясно также, имеется ли боеприпасы на борту затонувшего самолета. Перед подъемом его обследуют взрывотехники.

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