В аэропорту Черногории нашли неразорвавшиеся кассетные бомбы

На территории аэропорта столицы Черногории Подгорицы были найдены большое число неразорвавшихся кассетных бомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что бомбы обнаружили на взлетном поле, совсем недалеко от ВПП. На данный момент взрывотехники ищут и обезвреживают снаряды, добавляет агентство.

Любопытно, что после бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО в 1999 году полиция и военные Черногории уже проводили разминирование территории.

Известно, что в течение прошлого года через черногорские аэропорты (в Подгорице и еще один в городе Тиват) прошли порядка 2 млн человек.