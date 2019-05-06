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06.05.2019 13:22
Рубрика: В мире

В аэропорту Черногории нашли неразорвавшиеся кассетные бомбы

На территории аэропорта столицы Черногории Подгорицы были найдены большое число неразорвавшихся кассетных бомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Уточняется, что бомбы обнаружили на взлетном поле, совсем недалеко от ВПП. На данный момент взрывотехники ищут и обезвреживают снаряды, добавляет агентство.

Любопытно, что после бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО в 1999 году полиция и военные Черногории уже проводили разминирование территории.

Известно, что в течение прошлого года через черногорские аэропорты (в Подгорице и еще один в городе Тиват) прошли порядка 2 млн человек.

В мире Европа Черногория
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