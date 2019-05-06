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06.05.2019 14:44
Рубрика: В мире

В Германии снижают избирательный возраст

Текст: Юрий Ершов

В немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания впервые в коммунальных выборах, которые должны состояться через пару недель, примут участие 16-летние граждане. Ранее таким правом в этой земле обладали только совершеннолетние, перешагнувшие 18-летний рубеж.

Чем объясняется включение этой категории молодежи в выборные процесс? Пожалуй, главным аргументом подобного нововведения является стремление повысить явку избирателей. Как показывает практика, голосующие впервые приходят к урнам более охотно, чем совершеннолетние. Представитель земельного центра политического образования Штеффен Шун, которого цитирует агентство DPA, считает, что снижение избирательного возраста всего лишь техническая мера. Да и надежды таким образом интегрировать юношей и девушек в политическую систему преувеличены. Это, считает Шун, в первую очередь задача школы. Именно здесь необходимо еще до восьмого класса ввести преподавание социологии.

Фото: iStock
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Кроме того, хорошо зарекомендовали себя игровые юниорские выборы, в ходе которых молодые люди имитируют предстоящее голосование на европейских и коммунальных выборах. Благодаря этим проектам, по мнению земельного министерства образования, за последние годы значительно увеличился интерес молодежи к политике.

В свою очередь, Кристиан Тенельт из земельной молодежной организации настаивает на том, чтобы, независимо от выборов, молодые люди и их проблемы играли более весомую роль в политической жизни страны. Например, через учреждение молодежных парламентов или юниорских советов. Ведь не секрет, что между интересами молодых и старшего поколения зачастую наблюдается огромная пропасть. Кстати, преодолеть ее можно в том числе и снижением избирательного возраста.

Примечательно, что параллельно с коммунальными выборами в Мекленбурге-Передней Померании планировалось провести опрос граждан об их отношении к тому, чтобы 16-летние впредь также могли голосовать и на выборах ландтага - земельного парламента. Но этот плебисцит не состоится - против подобных методов народного волеизъявления выступает премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг.

Между тем

В таких землях, как Бранденбург, Бремен, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, участвовать в выборах земельных парламентов позволено 16-17-летним.

В мире Европа Германия
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