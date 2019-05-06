В лучах солнца: летняя коллекция макияжа Clarins

Косметический бренд Clarins выпустил специальную летнюю коллекцию макияжа, окрашенную в теплые солнечные полутона пустыни и яркие экзотические цвета восточных принтов.

Один из самых притягательных предметов коллекции, напоминающий изысканный аксессуар - бронзирующая пудра Poudre Soleil, снабженная большим удобным зеркалом и демонстрирующая красочный рисунок на упаковке. Пудра специально рассчитана на теплое время года и представлена в двух палитрах, одна из которых обеспечивает коже легкий эффект сияния. вторая - дополнительно подчеркивает рельеф лица.

Еще один игрок коллекции - пигмент для губ Water Lip Stain, представленный в трех оттенках и обеспечивающий не только тщательный уход деликатной коже губ, но и рекордную стойкость.

И, наконец, финальный штрих летнего макияжа ставит автоматический водостойкий карандаш Waterproof Pencil в лимитированном ярко-синем оттенке.