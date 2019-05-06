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06.05.2019 / 13:51
Коллекция

Выше радуги: коллекция Salvatore Ferragamo из эко-материалов

Фото: Salvatore Ferragamo
Фото: Salvatore Ferragamo

Не оставаясь в стороне от общих тенденций, итальянский бренд Salvatore Ferragamo представил выставку Sustainable Thinking ("Устойчивое мышление"), демонстрирующую интерес компании к различным эко-технологиям. Заодно выставка служит напоминанием о неравнодушии к темам экологии и устойчивого развития самого основателя бренда. Задолго до того, как эти понятия стали всеобщим трендом, начиная с 1920-х годов, Салваторе Феррагамо экспериментировал с разными альтернативными материалами и задумывался о вторичном использовании обуви и одежды.

Главными героями выставки стали линии обуви и аксессуаров из инновационного экологичного сырья, например, окрашенного натуральными красителями каучука, переработанного пластика, а также смесового материала из смеси шерсти, кукурузы и гибискуса. Знаковую линейку, названную 42 Degrees, украшает главный символ бренда - радуга, придуманный создателем еще в 1938 году. А вынесенные в название 42 градуса обозначают угол, под которым мы наблюдаем это удивительное природное явление.
 

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