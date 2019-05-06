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Вышел русский трейлер хоррора Сэма Рэйми про крокодила-людоеда

Новости
    06.05.2019, 11:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале "Paramount Pictures Россия" представлен напряженно и привлекательно выглядящий первый трейлер фильма ужасов "Капкан" (Crawl) - многообещающего представителя поджанра крокодайлсплотейшн.

Крокодайлсплотейшн, наряду с шарксплотейшн, - наиболее богато и активно разработанное течение в хоррорах и посвящено оно, как запросто можно догадаться, террору со стороны крокодилов. В большинстве - гигантских и коварных.

Фото: kinopoisk.ru
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Cинопсис "Капкана" немудрён: ураган приносит в небольшой городок вместе с наводнением компанию агрессивных аллигаторов-людоедов. Немедленно начинающих кормовой промысел.

Потенциальную ценность же предстоящему повествованию придает тот факт, что режиссером картины выступил французский киномясник Александр Ажа (ремейк "У холмов есть глаза", "Кровавая жатва"), а сопродюсером - Сэм Рэйми, "папа" "Зловещих мертвецов", среди прочего.

В ролях: Кая Скоделарио ("Бегущий в лабиринте", "Молокососы"), Барри Пеппер ("Спасти рядового Райана", "Железная хватка"), Росс Андерсон ("Макбет"), Энсон Бун ("Молодой Морс", "Алиенист"), Джордж Сомнер ("Гранчестер").

В кино - с 22 апреля.

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