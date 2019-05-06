29 мая на ВДНХ открывается выставка историка моды Александра Васильева "ВДНХ в моде. 1939-2019", где будут представлены созданные за последние 80 лет образцы женской и мужской одежды, которые так или иначе связаны с этим легендарным местом. Дополнением к ним станут исторические фотографии, иллюстрирующие моду охваченного выставкой периода и сделаные на территории ВДНХ, которая на протяжении десятилетий считалась своего рода "всенародным подиумом", куда, как в театр, надевали только самое лучшее.

Платья с вышивкой и цветочными узорами на крепдешине, элегантные шляпки и зонтики от солнца, чулки со швом и лаковые лодочки: фотоматериалы наглядно иллюстрируют, что променад по главным аллеям ВДНХ для многих посетителей приравнивался к выходу в большой свет.

Здесь знакомились и назначали свидания, сюда первым делом, буквально из аэропорта, приезжали гости из других стран СССР и иностранные делегации. Довоенные 1930-е и короткий промежуток оттепели, перестройка и полные противоречий 1990-е: выставка, которая продлится до 29 сентября, представит, как менялись посетители ВДНХ, мода и - на этом наглядном примере - как происходила смена эпох.