Здравствуй, лето!

Грусть по ушедшей весне в этот день обычно "топят" в молодом сливовом вине, которое открывают как раз в начале мая. В обязательном порядке в день Становления лета на столе должны быть вареные яйца "лисядань". В Китае считают, что яйцо похоже на свиное сердце. Поэтому съесть его, встречая лето, - значит защитить себя от возможных проблем с сердцем в период сильной жары.

Во многом "яичные традиции" Лися схожи с пасхальными. Яйца также красят, правда, не в луковой шелухе, а в чайном листе. Любимое развлечение детей на праздник - устроить "битву яиц" точно так же, как это делает российская малышня на Пасху.

Устраиваются и колядки. В Китае они называются доуся сями, дословно - "зазывать лето и рис". Дети бегают по дворам, где им выдают плошки рисовой каши лисяфань, в которую добавляют побеги чеснока и бамбука, горох и фасоль. Каша эта является обрядовым блюдом, которое сулит богатый урожай.

Наконец, еще одна важная традиция на Становление лета - взвешиваться. Вес записывается на бумажку, которую хранят до наступления осени, когда проводится повторное взвешивание. Считается, что если за лето человек похудел - то это не к добру: высок риск заболеваний. Сбросивших за лето вес осенью начинают усиленно кормить.

В традиционной китайской медицине считается, что летом особо уязвимо сердце. Чтобы поддержать его, диетологи рекомендуют есть больше пищи, богатой протеинами: курицу, нежирное мясо, молоко, а также свежие фрукты и овощи.