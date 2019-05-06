Здравствуй, лето!

Новости

В Германии снижают избирательный возраст 14:44
В Оренбуржье для чиновников Радоницу сделали нерабочим днем 14:42
Роспотребнадзор изъял из продажи 90 тысяч литров алкоголя 14:40
На афинском Акрополе усилили систему молниезащиты 14:38
Видео: Уральские инженеры протестируют маски для защиты от пыльных бурь 14:32
Корабль Dragon подошел к МКС с оборванным кабелем 14:31
Назван город с самой вкусной выпечкой 14:27
Lada Xray Cross разбили на фронтальном краш-тесте. Подробности 14:27
На военном параде в Болгарии использовалась советская техника 14:16
В Москве прошел ежегодный парад кадет "Не прервется связь поколений" 14:12
Корейский "Искандер": что испытала КНДР 14:08
Мурманчанка рассказала, почему перед вылетом сдала билет на SU1492 14:08
В Кремле назвали некорректной увязку визита лидера КНДР с пусками ракет 14:07
110 тысяч жителей Орла остались без воды 14:03
В Кремле оценили работу Бабича 14:00
На Украине в реку упал грузовик с туристами-сплавщиками 13:59
Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100 13:54
Ограничения в работе Шереметьево будут действовать до вечера 13:53
Участник Казанского марафона умер во время забега 13:47
В Ростовской области сгорел цех по переработке пера и пуха 13:45
В Иране оценили вероятность военного столкновения с США в Персидском заливе 13:43
В Мурманске появился стихийный мемориал в память о погибших в Шереметьево 13:43
СМИ: Джонни Деппа могут выгнать из "Фантастических тварей" 13:40
ЦИК Казахстана завершила регистрацию кандидатов в президенты 13:38
В Саранске пьяный хулиган залез на памятник летчикам-фронтовикам 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 13:46
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Здравствуй, лето!

По китайскому традиционному календарю сегодня официально наступило лето, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В нынешнем году календарный сезон Лися (становление лета) открылся 6 мая. Древнекитайский поэт так описывал порядок встречи сезона: "Сначала приветствовать жаркое лето, потом погрустить об ушедшей весне"...
Сегодня китайцы встретили лето и погрустили об ушедшей весне. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Сегодня китайцы встретили лето и погрустили об ушедшей весне. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Сегодня китайцы встретили лето и погрустили об ушедшей весне. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Грусть по ушедшей весне в этот день обычно "топят" в молодом сливовом вине, которое открывают как раз в начале мая. В обязательном порядке в день Становления лета на столе должны быть вареные яйца "лисядань". В Китае считают, что яйцо похоже на свиное сердце. Поэтому съесть его, встречая лето, - значит защитить себя от возможных проблем с сердцем в период сильной жары.

Во многом "яичные традиции" Лися схожи с пасхальными. Яйца также красят, правда, не в луковой шелухе, а в чайном листе. Любимое развлечение детей на праздник - устроить "битву яиц" точно так же, как это делает российская малышня на Пасху.

Устраиваются и колядки. В Китае они называются доуся сями, дословно - "зазывать лето и рис". Дети бегают по дворам, где им выдают плошки рисовой каши лисяфань, в которую добавляют побеги чеснока и бамбука, горох и фасоль. Каша эта является обрядовым блюдом, которое сулит богатый урожай.

Наконец, еще одна важная традиция на Становление лета - взвешиваться. Вес записывается на бумажку, которую хранят до наступления осени, когда проводится повторное взвешивание. Считается, что если за лето человек похудел - то это не к добру: высок риск заболеваний. Сбросивших за лето вес осенью начинают усиленно кормить.

В традиционной китайской медицине считается, что летом особо уязвимо сердце. Чтобы поддержать его, диетологи рекомендуют есть больше пищи, богатой протеинами: курицу, нежирное мясо, молоко, а также свежие фрукты и овощи.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Минтранс не видит оснований для приостановки полетов Superjet-100
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Минэкономразвития создаст реестр "звездных" гостиниц и пляжей
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана