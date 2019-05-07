Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт

В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года. Тогда ему было 18 лет.

На молодого человека обратили внимание спецслужбы. Парень размещал в интернете призывы к убийству граждан США. Сотрудники ФБР, действовавшие под прикрытием, передали Аделю машину, якобы начиненную взрывчаткой.

Злоумышленник хотел совершить теракт у входа в один из баров в центре Чикаго. В 2016 году суд признал, что Дауд психически болен. Позже у него диагностировали шизофрению.