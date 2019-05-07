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07.05.2019 / 12:09
Коллекция

Базовые ценности: новые модели сумок Prada Panier

Модели Prada Panier. Фото: Prada
Модели Prada Panier. Фото: Prada

Итальянский бренд Prada стоит в стороне от нового тренда на использование искусственных заменителей кожи, который подхватили многие его коллеги, и представляет новую версию сумки Prada Panier. Ее главная особенность - помимо лаконичного дизайна -  сочетание нескольких видов кожи, обеспечивающее каждой модели одновременно легкость, мягкость, способность держать форму и пластичность.
Prada Panier представлена в нескольких вариантах: в одном из них комбинируются кожа Saffiano, кожа теленка, из которой сделаны боковые детали, и кожа наппа, использовавшаяся для внутренних отделений.
Во втором варианте задействованы экзотические материалы: кожа страуса и крокодила. Сама форма сумки, как и цветовая палитра линейки, созданы с прицелом на универсальность: такая модель, представленная в уравновешенных базовых цветах, легко впишется в офисный дресс-код или, например, составит идеальную компанию в путешествии.  

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