Базовые ценности: новые модели сумок Prada Panier

Итальянский бренд Prada стоит в стороне от нового тренда на использование искусственных заменителей кожи, который подхватили многие его коллеги, и представляет новую версию сумки Prada Panier. Ее главная особенность - помимо лаконичного дизайна - сочетание нескольких видов кожи, обеспечивающее каждой модели одновременно легкость, мягкость, способность держать форму и пластичность.

Prada Panier представлена в нескольких вариантах: в одном из них комбинируются кожа Saffiano, кожа теленка, из которой сделаны боковые детали, и кожа наппа, использовавшаяся для внутренних отделений.

Во втором варианте задействованы экзотические материалы: кожа страуса и крокодила. Сама форма сумки, как и цветовая палитра линейки, созданы с прицелом на универсальность: такая модель, представленная в уравновешенных базовых цветах, легко впишется в офисный дресс-код или, например, составит идеальную компанию в путешествии.