Бывший адвокат Трампа отправился в тюрьму отбывать наказание

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в тюрьму для отбытия наказания. Ранее его приговорили к трем годам лишения свободы.

Коэн будет находиться в тюрьме общего режима в Отисвилле, штат Нью-Йорк. Исправительное учреждение называют одной "из самых удобных" американских тюрем.

Осужденный заявил, что надеется на то, что после его выхода на свободу, не будет ксенофобии, несправедливости и лжи у руля страны. Он также пообещал журналистам "многое рассказать", когда для этого у него появится возможность, передает CNBC.

В конце 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы, в том числе за нецелевое расходование средств, которые предназначались для проведения предвыборной кампании.

Напомним, Коэна признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу, а также в организации выплат отступных двум женщинам, утверждавшим, что они имели любовные связи с Дональдом Трампом. Юрист также признался в уклонении от уплаты налогов. Обвиняемый пошел на сделку со следствием, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания.