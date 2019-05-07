Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала

Топовая американская певица и оскароносная актриса, звезда сериала "Американская история ужасов", выступающая как Леди Гага, снова порадовала любителей специфических прикрас, поэтапно публично раздевшись до исподнего.
Женщина - сюрприз. Просто лучшая #METGala pic.twitter.com/fEKaqBOICZ— злая Саша (@_ZlayaSasha) 7 мая 2019 г.
Как уточняет газета Daily Mail, произошло это событие - не сказать что особо выдающееся и экстраординарное (привыкли уже давно - "РГ-Кинократия") - на ежегодном балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, крупнейшем светском мероприятии Большого яблока.
Как видим, изначально Гага предстала перед обществом в гигантском платье нестерпимо розового цвета, далее разоблачившись до нижнего белья и сапог на монструозной платформе.
я. в восторге. #MetGala #EmiliaClarke pic.twitter.com/uBjVUMsDnx— теневой клоун (@SCEnt_Kai) 7 мая 2019 г.
они такие прекрасные я плачу #MetGala pic.twitter.com/vy2yj64GZn— 🌟jupiturn🌟 (@wanasnoo) 7 мая 2019 г.
Джонасы 😻 #MetGala pic.twitter.com/Im5iccSrw2— делайла СПОЙЛЕРЫ (@spooky_tommina) 7 мая 2019 г.
Жил бүр зохион байгуулагддаг #MetGala -н улаан хивсээр алхах оддын хувцас гэж нээрээ... pic.twitter.com/1UZAoOJiVB— Meguun♥️🇲🇳 (@angarag_s) 7 мая 2019 г.
Отмечено, что раут почтили своими визитом множество других первостатейных селебрити - от ДжейЛо, Гвен Стефани, Рами Малека, "Сансы Старк" и "Дейенерис" из "Игры престолов" до неизменных многочисленных Кардашьянов. Которые тоже веско отличились нарядами один другого страннее.
Кара и её челюсти на голове сделали мой день #MetGala pic.twitter.com/DZIObPSgN0— Алина (@alivel_a) 7 мая 2019 г.
самые красивые на #metgala pic.twitter.com/m3uROsclT3— Ro (@agressivnayaa) 7 мая 2019 г.
я и моя вторая личность выходим на прогулку#MetGala pic.twitter.com/UOix3dRWo1— мирцелла`спойлеры`love you 3000 (@ironmanthebest_) 7 мая 2019 г.
Тем уже породив прорву мемов и параллелей.
#КэтиПерри на #metgala pic.twitter.com/vRAekTyOC8— BuSShi (@SS89823607) 7 мая 2019 г.
АХАХАХААХ ОРНУЛ— Беstия ✨ (@Lizzi_Way_) 7 мая 2019 г.
Меня прет
Найди отличия
#MetGala pic.twitter.com/70XDiTuESA