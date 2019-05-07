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Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала

Новости
    07.05.2019, 12:51
Текст:   Олег Усков

Топовая американская певица и оскароносная актриса, звезда сериала "Американская история ужасов", выступающая как Леди Гага, снова порадовала любителей специфических прикрас, поэтапно публично раздевшись до исподнего.

Как уточняет газета Daily Mail, произошло это событие - не сказать что особо выдающееся и экстраординарное (привыкли уже давно - "РГ-Кинократия") - на ежегодном балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, крупнейшем светском мероприятии Большого яблока.

Как видим, изначально Гага предстала перед обществом в гигантском платье нестерпимо розового цвета, далее разоблачившись до нижнего белья и сапог на монструозной платформе. 

Отмечено, что раут почтили своими визитом множество других первостатейных селебрити - от ДжейЛо, Гвен Стефани, Рами Малека, "Сансы Старк" и "Дейенерис" из "Игры престолов" до неизменных многочисленных Кардашьянов. Которые тоже веско отличились нарядами один другого страннее.

Тем уже породив прорву мемов и параллелей.

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