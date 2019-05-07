Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 72-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 35 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года N 5003-I "О таможенном тарифе" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 23, ст. 821; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3204; N 48, ст. 4567; 1996, N 1, ст. 4; 1997, N 6, ст. 709; 1999, N 7, ст. 879; N 18, ст. 2221; 2000, N 22, ст. 2263; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 23, ст. 2174; N 28, ст. 2893; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 52, ст. 5581; 2006, N 47, ст. 4819; 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 22; N 26, ст. 3123; 2011, N 50, ст. 7351; 2013, N 40, ст. 5038; 2014, N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6690; 2018, N 30, ст. 4536) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) топливо, вывозимое из Российской Федерации для обеспечения деятельности судов, используемых на континентальном шельфе Российской Федерации и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации либо в российской части (российском секторе) дна Каспийского моря для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, а также судов обеспечения и поисково-спасательных судов, используемых для проведения указанных работ, при условии представления при таможенном декларировании от лица, которое получило в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на право пользования недрами для геологического изучения недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых и в интересах которого проводятся указанные работы, письменного обязательства о целевом использовании вывозимого из Российской Федерации топлива и последующего подтверждения целевого использования такого топлива. Топливо, указанное в настоящем подпункте, освобождается от вывозных таможенных пошлин в количестве, не превышающем в течение 30 календарных дней с даты выпуска такого топлива в соответствии с декларацией на товары:

1000 тонн - для одного судна валовой вместимостью до 4000 единиц валовой вместимости;

2000 тонн - для одного судна валовой вместимостью от 4000 до 7000 единиц валовой вместимости;

4000 тонн - для одного судна валовой вместимостью от 7000 до 10 000 единиц валовой вместимости;

5000 тонн - для одного судна валовой вместимостью от 10 000 единиц валовой вместимости.";

2) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Порядок представления письменного обязательства о целевом использовании вывозимого из Российской Федерации топлива и последующего подтверждения целевого использования топлива, указанных в подпункте 8 пункта 1 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин