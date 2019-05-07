Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 82-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности"

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 26, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 25, ст. 2647; 2007, N 31, ст. 4010; 2011, N 19, ст. 2707) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"государственное финансирование мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и формированию социальной политики в отношении уволенных работников и других категорий лиц до завершения ликвидации шахт (разрезов) угольной промышленности, шахтостроительных организаций или организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), если часть акций указанных шахт (разрезов) и организаций находилась в федеральной собственности в период их ликвидации, или до завершения ликвидации шахт (разрезов) угольной промышленности, преобразованных в соответствии с решениями Совета Министров РСФСР или Президента Российской Федерации в акционерные общества, или до завершения ликвидации в связи с банкротством шахт (разрезов) угольной промышленности или организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), пакеты акций которых, находившиеся в федеральной собственности, вносились по решению Правительства Российской Федерации в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ, или до завершения ликвидации шахт (разрезов) угольной промышленности или организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), пакеты акций которых, находящиеся в федеральной собственности, были проданы, или до завершения ликвидации подразделений военизированных аварийно-спасательных частей;";

2) в статье 23:

а) в пункте 3 слово "пакета" заменить словом "пакетов", слово "находящегося" заменить словом "находящихся", слово "открытых" исключить;

б) в пункте 4:

в абзаце первом слово "пакета" заменить словом "пакетов", слово "находящегося" заменить словом "находящихся";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет на шахтах (разрезах) угольной промышленности, в подразделениях военизированных аварийно-спасательных частей, или вдовам (вдовцам) таких пенсионеров;";

абзац четвертый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Нормы выдачи бесплатного пайкового угля, предоставляемого в соответствии с настоящей статьей, не могут быть меньше норм, определенных Правительством Российской Федерации.";

3) в статье 24:

а) наименование дополнить словами ", предоставляемых увольняемым работникам и другим категориям лиц";

б) в пункте 3:

слово "пакета" заменить словом "пакетов", слово "находящегося" заменить словом "находящихся", слово "открытых" исключить;

после слов "в порядке и на условиях" дополнить словами "(включая порядок расчета размера дополнительного пенсионного обеспечения (негосударственных пенсий)";

в) в пункте 4 слова ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи" исключить;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Меры социальной поддержки, установленные пунктом 4 статьи 23 настоящего Федерального закона, осуществляются за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых в федеральном бюджете на реструктуризацию угольной промышленности, в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации, следующим категориям лиц:

пенсионерам, которым назначена страховая пенсия по старости, не работающим на шахтах (разрезах) угольной промышленности и имеющим стаж работы не менее десяти лет на шахтах (разрезах) угольной промышленности до их ликвидации, если часть акций указанных шахт (разрезов) находилась в федеральной собственности в период их ликвидации, или до ликвидации шахт (разрезов) угольной промышленности, преобразованных в соответствии с решениями Совета Министров РСФСР или Президента Российской Федерации в акционерные общества, или до ликвидации в связи с банкротством шахт (разрезов) угольной промышленности или организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), пакеты акций которых, находившиеся в федеральной собственности, вносились по решению Правительства Российской Федерации в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ, или до продажи пакетов акций шахт (разрезов) угольной промышленности, находившихся в федеральной собственности, или в подразделениях военизированных аварийно-спасательных частей до их ликвидации;

вдовам (вдовцам) таких пенсионеров;

другим категориям лиц, указанных в пункте 4 статьи 23 настоящего Федерального закона, утратившим право на получение бесплатного пайкового угля за счет собственных средств организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) или шахт (разрезов) угольной промышленности.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 1, подпункт "а", абзацы второй - пятый подпункта "б" пункта 2, подпункт "а", абзац второй подпункта "б", подпункты "в" и "г" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин