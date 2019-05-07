Глава МИД Канады выразила соболезнования родным погибших в Шереметьево

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в авиакатастрофе, которая произошла накануне в московском международном аэропорту Шереметьево.

Со слов сочувствия дипломат начала свое выступление на министерской сессии Арктического совета, который проходит в финском городе Рованиеми.

"Я бы хотела выразить соболезнования в связи с ужасной трагедией в Шереметьево и пожелать скорейшего выздоровления раненым", - сказала Фриланд. К ней присоединился глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.

На встрече ожидается выступление Сергея Лаврова.