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Рубрика: В мире

Глава Минфина объяснил отказ раскрыть данные о налогах Трампа

Минфин США отказался предоставить конгрессу налоговые декларации Дональда Трампа. Глава ведомства Стивен Мнучин сообщил, что запрос "не имеет обоснованной законодательной цели". "Департамент не может выполнить вашу просьбу", - говорится в письме, направленном в комитет по налогам палаты представителей.

Минфин засекретил налоги главы США

Напомним, в начале апреля демократы попросили Службу внутренних доходов предоставить налоговые декларации нынешнего президента США за период с 2013 по 2018 годы. Хозяин Белого дома сразу же заявил, что не намерен раскрывать сведения о своих налоговых отчислениях.

А исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни подчеркнул, что налоговая служба США (входит в Минфин) могла бы выдать эти документы, если бы у конгрессменов были на то веские причины.

В мире США Дональд Трамп
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