Из России в Китай доставлена первая в этом году партия лошадей

Через автомобильный контрольно-пропускной пункт Маньчжоули (Маньчжурия) на китайско-российской границе из России в Китай была ввезена первая в этом году партия лошадей, - сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".

После прохождения всех необходимых процедур арабские скакуны будут доставлены в Пекин и Тяньцзинь. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

После прохождения предварительного карантинного и таможенного досмотра 29 арабских скакунов и лошадей были помещены в карантин на 45 дней. После прохождения необходимых процедур животные будут доставлены в Пекин и Тяньцзинь.

Как сообщается, арабские скакуны и лошади ценятся за выносливость, скорость и исключительную красоту и грацию.