Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов

Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов. Большая часть средств (около 300 миллионов) пойдет на развитие здравоохранения и образовательного сектора.

Остальные деньги будут направлены на поддержку действующих в регионе гуманитарных программ, а также на проведение работ по предоставлению всем жителям палестинских территорий постоянного доступа к электроэнергии.

Отметим, что в октябре прошлого года жителям сектора Газа была оказана срочная гуманитарная помощь в размере 150 миллионов долларов.