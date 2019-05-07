Итальянская фарфоровая мануфактура Richard Ginori, появившаяся в первой половине XVIII века, и сегодня продолжает поддерживать традиции, заложенные ее основателем, маркизом Карло Андреа Джинори, делая ставку на ручной труд, неторопливую кропотливую работу и уникальность. Коллекция из 12 тарелок Perroquets, которая передает традиции дома в каждой своей детали, могла бы украшать дом самого маркиза. При окрашивании тарелок применялась не терпящая суеты технология punzecchio - когда рисунок наносится кистью точечным способом, а каждый из 12 попугайчиков расписывался тонкими чернильными перьями. Сюжетной основой для рисунков послужили найденные в архивах мануфактуры ботанические манускрипты XVIII века.