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07.05.2019,  
11:09
Текст:  Майя Бирюкова

Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила концепцию гиперзвуковой ракеты (Hypesonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC), предназначенной для палубного истребителя F-35C. Новое оружие должно быть готово до конца года.

Согласно представленной графической модели самолет-невидимка получит две ракеты, по одной под каждым крылом, сообщает The Drive. Контракт на разработку HAWC на сумму порядка 928 миллионов долларов был заключен Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) в апреле прошлого года.

Фото: U.S.NAVY/Wikimelia.org
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Как следует из названия, ракета будет иметь скорость свыше 5 Махов, а в качестве окислителя в двигателе будет использоваться атмосферный кислород. В DARPA пояснили, что для разгона HAWC будет использовать ракетный ускоритель, после чего к работе подключится высокоскоростной двигатель, обеспечивающий скорость до 10 Махов.

Подобно другому гиперзвуковому оружию, HAWC может маневрировать в полете. Разработчики поясняют, что эта ракета - прототип для будущего более совершенного гиперзвукового оружия с воздушным запуском. Согласно финансовым планам DARPA, оно должно быть разработано в 2020 году.

Предположительно, HAWC может быть использован не только F-35C, но и другими истребителями ВМФ - например, F/A-18E/F Super Hornet. Варианты ракеты в перспективе могут подойти Boeing P-8 Poseidon, B-1 Lancer и т.д.

Первый полет HAWC должен произойти после 1 октября этого года. В течение года после этой даты запланировано несколько летных испытаний.

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