Распоряжение правительства Москвы от 6 мая 2019 года № 194-РП "Об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета на территории международного аэропорта Шереметьево 5 мая 2019 г."

В целях оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета на территории международного аэропорта Шереметьево 5 мая 2019 г.:

1. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь:

1.1. Семьям граждан, погибших (умерших) в результате катастрофы самолета на территории международного аэропорта Шереметьево 5 мая 2019 г., имевших место жительства в городе Москве, в размере 1 000 000 рублей (на каждого погибшего (умершего).

1.2. Лицам, пострадавшим в результате катастрофы самолета на территории международного аэропорта Шереметьево 5 мая 2019 г., имеющим место жительства в городе Москве, госпитализированным в медицинские организации в связи с повреждением здоровья для оказания им специализированной медицинской помощи в результате указанной катастрофы и получившим ее в стационарных условиях, в размере 500 000 рублей (каждому пострадавшему).

1.3. Лицам, пострадавшим в результате катастрофы самолета на территории международного аэропорта Шереметьево 5 мая 2019 г., имеющим место жительства в городе Москве, медицинская помощь которым в связи с повреждением здоровья в результате указанной катастрофы оказана в амбулаторных условиях без их госпитализации медицинскими организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения либо медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в размере 250 000 рублей (каждому пострадавшему).

2. Возместить родственникам погибших (умерших) в результате катастрофы самолета на территории международного аэропорта Шереметьево 5 мая 2019 г., имевших место жительства в городе Москве, расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел погибших (умерших).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

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