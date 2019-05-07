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07.05.2019 / 13:43
Текст: Карина Мелкумян

Пора цветения: новая коллекция Frivole ювелирного бренда Van Cleef & Arpels

Украшение из белого золота и бриллиантов из коллекции Frivole. Фото: Van Cleef & Arpels
Украшение из белого золота и бриллиантов из коллекции Frivole. Фото: Van Cleef & Arpels

Цветочная тема всегда была одним из главных лейтмотивов ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Коллекция Frivole, которая пополняется каждую весну, - продолжение положенной много лет назад традиции: мастера бренда предлагают новые и новые интерпретации культовых моделей, символизирующих пробуждение природы и весеннее цветение.

Три новых украшения из желтого золота - кольцо на два пальца Between the Finger Ring, браслет и колье украшены цветами с графичными изогнутыми лепестками сердцевидной формы. Причем некоторые цветы отполированы до зеркального блеска, а другие инкрустированы бриллиантовым паве: эта асимметрия придает изделиям природную неоднородность и динамику.

Графичные лепестки с бриллиантовым паве стали главными фигурантами и другого цветочного трио - серег, колье и браслета из белого золота. Здесь мастера дома передали другое настроение - свежести и легкости: благодаря сочетанию прозрачных камней и светлого металла, а также ажурной конструкции, позволяющей свету проходить сквозь бриллианты.

Все 6 украшений так или иначе отсылают к архивным образцам ювелирного дома на флоральную тему. Другой исторической отсылкой является техника полировки, которую мастера дома использовали еще в 1920-х годах - при создании изысканных изделий с переливающимися на солнце ювелирными букетами.

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