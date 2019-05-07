Chanel представил косметическую коллекцию Les Beiges, выполненную в естественных нейтральных тонах. Les Beiges обновляется каждый год - к летнему сезону - и имеет немало поклонниц, предпочитающих всем другим линейкам именно ее. В этом году она включает флюид-тинт на водной основе, пудру, палитру теней и бальзам, придающий губам легкий натуральный оттенок.

Флюид-тинт Les Beiges Eau De Teint, который представлен в шести разных оттенках, имеет очень легкую консистенцию и снабжен дополнительной кисточкой - для удобства нанесения, одновременно справляется с двумя функциями: выравнивание тона и увлажнение.

Упакованная в футляр и украшенная гравировкой автографа самой Коко Шанель пудра Les Beiges Healthy Glow Sheer Powder придаёт коже эффект легкого естественного загара. Палитра теней Les Beiges Natural Eye-Shadow Palette из девяти базовых оттенков позволяет создать макияж для любого времени суток: она включает универсальные теплые и холодные оттенки в коричнево-бежевой гамме. И, наконец, кремовый бальзам для губ Healthy Glow Lip Balm помогает проявить естественный цвет губ, придает им ненавязчивое сияние и может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с помадой.