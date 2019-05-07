Помпео заявил о готовности сотрудничать с Москвой по некоторым вопросам

Глава Госдепа США Майк Помпео, отвечая на вопросы финской газеты Helsingin Sanomat после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, прошедшей на полях министерского заседания Арктического совета в Финляндии, отметил, что американская сторона, как он надеется, может достичь сотрудничества с Москвой по тем вопросам, в которых интересы двух стран пересекаются.

"Я встречался со своими партнерами, будучи директором ЦРУ, чтобы найти те аспекты, в которых наши интересы пересекаются и по которым мы могли бы достичь прогресса совместно. Это то, чего мы, надеюсь, можем достичь", - отметил Помпео.

В частности, речь идет о сотрудничестве в области контроля над вооружениями. Так, Помпео отметил, что Вашингтон планирует начать переговоры на эту тему как с Россией, так и с Китаем. По его словам, "у президентов Трампа и Путина состоялся хороший разговор (имеются в виду телефонные переговоры, состоявшиеся в минувшую пятницу - "РГ"), и, полагаю, они дадут возможность продвигаться вперед, - сказал госсекретарь. - Президент Трамп осознает, что нам нужны два партнера, которые готовы соблюдать договор, поэтому нам необходимо убедиться, что у нас есть система, отличающаяся от ДРСМД, которая побудит стороны выполнять требования". При этом Помпео подчеркнул, что "президент Трамп осознает, что теперь есть третья сторона. Эти договоры были созданы десятилетия назад, когда Китай был другим. Сейчас он представляет геостратегическую угрозу, поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, мы постараемся этого добиться".

До истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ III) осталась пара лет, он истекает в феврале 2021 года. "Возможно, нам придется работать в двустороннем формате, но я надеюсь, что диалог пойдет в положительном ключе, чтобы найти возможность рассмотреть трехстороннее сотрудничество, - подчеркнул Помпео. - Мир выиграет от этого в значительной степени, мы будем к этому стремиться".

Кроме того, на встрече министров обсуждалась ситуация на Украине после президентских выборов и обстановка в Сирии. Как отметил Лавров, акцент на встрече был сделан на реальную политику, а не на публичные высказывания.