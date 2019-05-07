Курские иконописцы воссоздали икону для сирийского монастыря

Художники иконописной мастерской имени преподобного Андрея Рублева при Свято-Троицком храме города Курска воссоздали икону святых Сергия и Вакха, уничтоженную боевиками. Как сообщили в администрации региона, святыня пребывала 800 лет в одном из древнейших православных монастырей в городе Маалюля в Сирии. И когда россияне впервые посетили это место, монахини попросили восстановить икону.

-Это была для сирийцев большая духовная потеря. На иконе изображены воины Сергий и Вакх, которые пострадали за свою христианскую веру. Восстанавливать святыню пришлось по списку, - рассказал руководитель иконописного отделения Курской духовной семинарии отец Александр.

Курские мастера трудились больше двух месяцев и написали икону в византийско-сирийском стиле - по древним технологиям с использованием натуральных пигментов и материалов.

В настоящее время образ передан члену Экспертного совета при Россотрудничестве Российской Федерации, председателю межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяне Полосковой. 15 мая святыню передадут монастырю. Отец Александр отметил, что теперь в монастыре опять обретут свой духовный ориентир.