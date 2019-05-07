Москвичи одержали абсолютную победу во Всероссийской олимпиаде

Школьники столицы победили во Всероссийской олимпиаде по всем предметам. Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования, в копилке столичной сборной на заключительном этапе олимпиады оказалось 943 диплома или более 40% от всех врученных наград.

По сравнению с 2010 годом общекомандные результаты у москвичей улучшились более, чем в 3 раза. Тогда у москвичей было только 278 дипломов.

Самыми результативными оказались олимпиады по экономике (17 дипломов победителей), английскому языку (15 первых мест), физике и праву (по 14 дипломов победителей), химии (13 дипломов победителей), истории (12 первых мест), русскому языку, литературе и биологии (по 11 дипломов победителей). Лучшие результаты учащиеся московских школ показали и на "редких" олимпиадах по китайскому, испанскому и итальянскому языкам.