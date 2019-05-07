В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года

В столичном регионе 6 мая температура воздуха поднялась до +24,6. Это самый высокий показатель с начала года, о чем сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, на опорной станции ВДНХ вчера было 24,6 градуса, а по области температура поднялась до +27. Предыдущий рекорд принадлежит 27 апреля, когда воздух прогрелся до +24,5.

Отметим, что сегодня температура воздуха сможет, по данным метеорологов, подняться еще выше, почти до +26 градусов. Но пока фактическая температура не превышает 23,7 градуса выше нуля.

Напомним, что по данным Гидрометцентра России, в среду немного похолодает, днем термометры не покажут выше +22..+23 градусов, более того, не исключены дожди с грозами.