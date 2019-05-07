В Москве презентовали Большую китайскую энциклопедию

В Москве прошла презентация "Большой китайской энциклопедии" (БКЭ), которая начнет выходить на русском языке еще до конца 2019 года. В первом томе собраны все самые важные издания.

Первый русскоязычный том, в котором порядка тысячи статей, будет знакомить читателя с базовыми знаниями о Китае. Он посвящен различным аспектам и темам, связанным с Китаем. Это, в частности, география, биология, история, политика, философия, искусство, архитектура. В книгу включены статьи о выдающихся личностях Китая, множество занимательных материалов об уникальных явлениях, например, о породе собак тибетский мастиф.

Как рассказала Александра Смаракова, глава редакционного отдела издательства "Шанс", выпускающего БКЭ в России, работа над ее созданием началась в Китае еще в 1978 году. Каноническая версия БКЭ состоит из 73 томов, включающих более 80 тысяч статей, и отдельного тома-справочника. Энциклопедия выходила с 1980 по 1993 год. Первый том раскрывал тему астрономии.

"Очевидно, что с 1980 года в Китае произошло большое количество перемен и важных событий, и вполне ожидаемо в этой связи возникла потребность в расширении БКЭ. С 2009 года издательством "Китайской энциклопедии" в КНР ведется работа над созданием второго, дополненного издания энциклопедии", - отметила Смаракова.

По словам переводчика издательства Софьи Воронцовой, ее коллеги при подготовке БКЭ столкнулись с определенными трудностями. "Некоторые статьи энциклопедии настолько узко специализированы, что нашим переводчикам, даже при наличии блестящих профессиональных компетенций, пришлось "поднять" сотни, если не тысячи, страниц специализированной литературы и справочных материалов, чтобы как можно более точно передать смысл текстов. В некоторых случаях мы прибегали к помощи научных специалистов в различных областях", - пояснила Воронцова.

Издания БКЭ на разных языках были задуманы издательством "Китайской энциклопедии" как большой международный проект. На сегодня в нем принимают участие Бангладеш, Монголия, Ливан, Россия, США. Во всех вышеперечисленных странах проект находится в стадии работы, и Россия вполне может стать его флагманом, так как русскоязычная версия БКЭ выйдет в свет уже в 2019 году.