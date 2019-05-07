В Москве презентовали Большую китайскую энциклопедию

Новости

Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро из-за "дизельного скандала" 21:55
Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году 21:46
Лесные пожары подошли к населенным пунктам Иркутской области 21:40
Скончалась автор саги о гардемаринах писательница Нина Соротокина 21:34
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины 21:10
Каждый пятый молочный продукт в России в 2018 году являлся фальсификатом 21:05
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки 20:52
В Крыму двух осужденных украинских рыбаков отпустили домой 20:44
На раскопках в центре Пскова нашли уникальный киот 20:31
В Петербурге пройдет выставка "История России глазами детей" 20:21
ЦПК подготовит космонавтов к высадке на Луну, Марс и другие планеты 20:01
Турция отказалась от ограничительных мер для российской металлопродукции 19:39
Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5% 19:29
Во Франции взяли в заложники посетителей табачного магазина 19:26
В Крыму ФСБ задержала 15 организаторов подпольных казино 19:23
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса 19:18
Петербургский суд смягчил приговор "ловцу покемонов" Соколовскому 19:18
В Дагестане загорелась АЗС, расположенная на федеральной трассе 18:42
В Башкирии задержали поджигателя, виновного в гибели женщины и детей 18:40
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка 18:39
Названы самые продаваемые автомобили в истории 18:31
Британия будет участвовать в выборах в Европарламент 18:28
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей 18:28
В Нижнем Новгороде на детей обрушилась кирпичная стена сарая 18:25
Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 21:38
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Москве презентовали Большую китайскую энциклопедию

Текст: Константин Волков
В Москве прошла презентация "Большой китайской энциклопедии" (БКЭ), которая начнет выходить на русском языке еще до конца 2019 года. В первом томе собраны все самые важные издания.

Первый русскоязычный том, в котором порядка тысячи статей, будет знакомить читателя с базовыми знаниями о Китае. Он посвящен различным аспектам и темам, связанным с Китаем. Это, в частности, география, биология, история, политика, философия, искусство, архитектура. В книгу включены статьи о выдающихся личностях Китая, множество занимательных материалов об уникальных явлениях, например, о породе собак тибетский мастиф.

Как рассказала Александра Смаракова, глава редакционного отдела издательства "Шанс", выпускающего БКЭ в России, работа над ее созданием началась в Китае еще в 1978 году. Каноническая версия БКЭ состоит из 73 томов, включающих более 80 тысяч статей, и отдельного тома-справочника. Энциклопедия выходила с 1980 по 1993 год. Первый том раскрывал тему астрономии.

Фото: Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. Чехова
Масштабную панораму современного театра Китая представят в России

"Очевидно, что с 1980 года в Китае произошло большое количество перемен и важных событий, и вполне ожидаемо в этой связи возникла потребность в расширении БКЭ. С 2009 года издательством "Китайской энциклопедии" в КНР ведется работа над созданием второго, дополненного издания энциклопедии", - отметила Смаракова.

По словам переводчика издательства Софьи Воронцовой, ее коллеги при подготовке БКЭ столкнулись с определенными трудностями. "Некоторые статьи энциклопедии настолько узко специализированы, что нашим переводчикам, даже при наличии блестящих профессиональных компетенций, пришлось  "поднять" сотни, если не тысячи, страниц специализированной литературы и справочных материалов, чтобы как можно более точно передать смысл текстов. В некоторых случаях мы прибегали к помощи научных специалистов в различных областях", - пояснила Воронцова.

Издания БКЭ на разных языках были задуманы издательством "Китайской энциклопедии" как большой международный проект. На сегодня в нем принимают участие Бангладеш, Монголия, Ливан, Россия, США. Во всех вышеперечисленных странах проект находится в стадии работы, и Россия вполне может стать его флагманом, так как русскоязычная версия БКЭ выйдет в свет уже в 2019 году.

В мире Восточная Азия Китай Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил не задерживать выплаты после ЧП в Шереметьево
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
В России упростят процедуру признания инвалидности