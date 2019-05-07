В Воронеже нашли рюкзак с человеческими ногами

Воронежские следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков.

Рюкзак с ногами взрослого человека выловили из водохранилища рыбаки, удившие у дамбы ВОГРЭСовского моста под правым берегом.

- Рыбаки опрошены, проведен осмотр места происшествия, назначены генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала представитель управления СКР по Воронежской области Елена Мануковская.