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07.05.2019,  
10:38
Текст:  Яна Шамаева

Видео: "Терминатор" помог заснять ночную репетицию парада Победы

Ночную репетицию парада Победы в Москве сняли с боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". С помощью видео, которое опубликовал "Уралвагонзавод", можно приобщиться к мероприятию от лица механиков-водителей БМПТ.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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От площадки в Нижних Мневниках, где находится техника, до Тверской улицы машины едут со скоростью 35-45 км/час меньше чем за 60 минут. После прибытия они выстраивается на Тверской улице в том порядке, в котором поедут 9 мая по Красной площади. Проезд в парадном расчете длится меньше минуты.

- Зрелищность и слаженность действий техники достигается многодневной работой и постоянными репетициями. К параду готовятся на протяжении нескольких месяцев и военные, и представители корпорации. Специалистами УВЗ проводится большая работа по технической поддержке машин, - рассказали ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода".

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