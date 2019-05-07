Зампред брянской облдумы получил срок за взятки

Вице-спикер Брянской областной думы Юрий Гапеенко признан виновным в коррупции и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в девять миллионов рублей.

Несмотря на оговоренный в судебном вердикте 10-летний запрет занимать должности в органах государственной власти, до вступления приговора в законную силу депутат останется одним из руководителей законодательного собрания региона.

Следствие и суд установили, что с мая 2018 года Гапеенко регулярно получал мзду за покровительство от трех компаний, занимавшихся обращением с бытовыми отходами. В мае он получил 60 тысяч рублей, в июне - 80. В июле планировал получить 100, но передача денег происходила под контролем сотрудников ФСБ и депутата задержали.

Возбужденное уголовное дело не помешало работе Юрия Гапеенко в областной думе, хотя его членство в "Единой России" было приостановлено. "Решение о снятии депутатских полномочий будет принято после вступления приговора в силу", - пояснили в пресс-службе думы.

- Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере девять рублей, с лишением права в течение 10 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу, - рассказала представитель прокуратуры Брянской области Ирина Лачко.