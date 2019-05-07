На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на 2,2 километра

Вулкан Карымский днем выбросил столб пепла на высоту до 2200 метров.

Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Спутниковые данные показывают, что шлейф пепла простирается примерно на 105 километров к юго-востоку от вулкана", - говорится на сайте KVERT.

Карымскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.