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07.05.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на 2,2 километра

Текст: Юлия Гарднер

Вулкан Карымский днем выбросил столб пепла на высоту до 2200 метров.

Фото: ИТАР-ТАСС/ ИВиС ДВО РАН
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Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Спутниковые данные показывают, что шлейф пепла простирается примерно на 105 километров к юго-востоку от вулкана", - говорится на сайте KVERT.

Карымскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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