В Якутске наградили школьника, задержавшего преступника

В МВД Якутии наградили ученика 11 класса школы № 31 Якутска Филиппа Кириллина, благодаря которому по горячим следам был задержан грабитель.

Во вторник в Зале коллегии МВД в торжественной обстановке министр внутренних дел республики генерал-майор Владимир Прокопенко за проявленную бдительность и оказание содействия в раскрытии преступления вручил Филиппу Кириллину Благодарственное письмо и наградные наручные часы, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 4 мая на территории школы 29-летний злоумышленник напал на десятиклассницу, избил ее и похитил у нее сумку. Филипп Кириллин, услышав крики девушки и поняв, что произошло, не раздумывая, догнал пытавшегося скрыться мужчину и задержал его. О происшествии он сообщил в полицию и до прибытия наряда контролировал задержанного.