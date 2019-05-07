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07.05.2019 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии в аварии погибли супруги

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Утром 7 мая в Мелеузовском районе два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
В Башкирии в лобовом ДТП погибла пенсионерка

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла около девяти часов утра по московскому времени недалеко от города Салават. Столкнулись встречные автомобили Chevrolet Aveo и "ВАЗ-2107".

69-летний житель Ишимбая, который был за рулем "семерки", погиб на месте, его супругу тоже не удалось спасти. Она умерла в больнице. Госпитализировали и водителя иномарки, 44-летнего местного жителя.

На месте аварии сейчас работает полиция.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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