В Башкирии в аварии погибли супруги

Утром 7 мая в Мелеузовском районе два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла около девяти часов утра по московскому времени недалеко от города Салават. Столкнулись встречные автомобили Chevrolet Aveo и "ВАЗ-2107".

69-летний житель Ишимбая, который был за рулем "семерки", погиб на месте, его супругу тоже не удалось спасти. Она умерла в больнице. Госпитализировали и водителя иномарки, 44-летнего местного жителя.

На месте аварии сейчас работает полиция.