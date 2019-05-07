В Башкирии в лобовом ДТП погибла пенсионерка

Лобовое столкновение Chevrolet Lacetti и "ВАЗ-2105" привело к печальным последствиям: один человек погиб и пятеро в больнице, включая двоих детей. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла 6 мая около трех часов дня по московскому времени в Белебеевском районе на 30-м километре автодороги Акеново-Аксаково-Белебей. По предварительным данным, водитель иномарки 33-летний житель Перми решил обогнать "КамАЗ" с полуприцепом и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент за рулем "ВАЗ" двигался 69-летний житель Октябрьского.

В результате столкновения погибла 67-летняя супруга водителя отечественного авто. Сам мужчина получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

Также в больницу с разными травмами увезли водителя иномарки, его супругу и двоих детей: 14-летнего сына и четырехлетнюю дочь. Больше всего пострадала девочка.

Полицейские начали расследование происшествия.