В Нижнем Новгороде на детей обрушилась кирпичная стена сарая

Сегодня днем в Ленинском районе Нижнего Новгорода в результате ЧП пострадали два мальчика 2009 года рождения - на них обрушилась кирпичная стена заброшенного сарая.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о бедствии поступил спасателям в 16.15. Несчастный случай произошел около дома № 7а на бульваре Заречном в Ленинском районе.

На место происшествия тут же выехали пожарно-спасательные подразделения, аварийно-спасательный отряд Нижнего Новгорода, бригада скорой помощи, полиция. Из-под завалов специалисты достали двух мальчиков, их госпитализировали в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.