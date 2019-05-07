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07.05.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае под завалами рухнувшей стены погиб ребенок

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели мальчика в Таймырском районе Красноярского края. Ребенка завалила обрушившаяся кирпичная стена бесхозного здания в поселке Хатанга.

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Еще один ребенок выжил, но получил переломы.

"Группа подростков находилась возле заброшенного детского садика. Они разбирали стену здания с целью использования кирпича в хозяйственных нуждах. Стена обрушилась на двух детей. Под завалами скончался 11-летний мальчик, другой подросток получил тяжкий вред здоровью в виде переломов ног", - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Сейчас допрашиваются родственники подростков, очевидцы происшествия. Расследование продолжается.

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