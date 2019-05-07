В Красноярском крае школьница сорвалась с обрыва во время пикника

В Красноярском крае следователи проверяют обстоятельства гибели 14-летней девушки в селе Бархатово. Как сообщает пресс-служба СК по региону, школьница сорвалась с высоты в реку во время пикника.

Как выяснилось, она и ее подруга вместе с молодыми людьми отдыхали с шашлыками и спиртным на берегу реки Есауловка.

"Пренебрегая осторожностью, девушки сорвались с обрыва высотой 25-30 метров и упали в реку. В результате падения одна из них погибла на месте, другой была оказана медицинская помощь, сейчас она находится в реанимации", - рассказали в СК.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.